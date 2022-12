Via Baiona, pulizia quotidiana per evitare disagi

Pulizia quotidiana del cantiere, lavaggio delle gomme dei camion, asfaltamento di un tratto di strada. Sono i primi accorgimenti messi in campo per limitare i disagi degli abitanti di via Baiona, nel tratto tra lo scolo Fagiolo e la rotonda Belgio dove l’Autorità portuale utilizza dei terreni agricoli come casse di colmata. I camion che trasportano il materiale di escavo lasciano polvere e fango.

Ieri, l’assessora al Porto Annagiulia Randi e il vicesindaco Eugenio Fusignani, hanno incontrato ieri pomeriggio rappresentanti dell’Adsp e di Rhama Port Hub (realizzatrice dei lavori di escavo), cioè i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento di escavo dei fondali del porto, e con loro di Hera e del Consar, per valutare soluzioni relative al tema "dell’accidentale spandimento, nei giorni scorsi, di fango e detriti in via Baiona da parte dei mezzi addetti alla movimentazione dei materiali".

“Abbiamo riscontrato – sottolineano Randi e Fusignani – la massima disponibilità a mettere in campo tutte le azioni necessarie a garantire le condizioni di maggiore pulizia possibile e tutti gli accorgimenti utili a limitare le criticità, delle quali siamo consapevoli".

Tra le azioni già messe in campo ci sono il lavaggio delle ruote dei mezzi prima che lascino il cantiere e l’asfaltatura del tratto di collegamento tra il punto di lavaggio delle ruote e via Baiona; oltre a queste abbiamo chiesto un intervento quotidiano di pulizia dell’area di cantiere".