Via Bonifica a rilento "La ditta è alluvionata"

Danni diretti e indiretti. L’alluvione che a maggio ha colpito la Romagna ha avuto un impatto su tutto: le conseguenze sono state enormi per chi è stato colpito in prima persona, ma ha influito anche sul resto del territorio. E così pure il cantiere per la messa in sicurezza di via Bonifica, tra Porto Fuori e Lido Adriano, ha subìto le conseguenze di quello che è successo. Ma non è l’unico motivo per cui attualmente i lavori procedono a rilento rispetto alle aspettative: infatti al cantiere per la strada si intreccia quello per rifare le linee di acqua e gas e rete fognaria. "Da parte di Hera è emersa, in un secondo momento, l’opportunità di rifare le linee da Lido Adriano a Porto Fuori – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte –. Parliamo di un’opera dagli importi consistenti: circa 1 milione di euro. Abbiamo quindi convenuto di partire con la realizzazione di alcuni tratti della pista ciclabile, quelli in cui non c’erano interferenze particolari con Hera. La ditta ha lavorato per circa 400 metri di pista ciclabile, oggi in corso di realizzazione e che dovrebbero essere completati entro la fine di agosto". Ci sono poi stati, come si accennava, problemi legati all’alluvione: "A maggio la sede della ditta che stava eseguendo i lavori, a Forlimpopoli, è stata pesantemente colpita. I lavori in via Bonifica si sono dovuti interrompere per oltre un mese per permettere loro di recuperare i mezzi".

Una volta terminato il primo tratto di ciclabile, il cantiere dovrebbe spostarsi nella parte della strada più vicina a Porto Fuori. "Si andrà così a raccordare la parte già realizzata col paese. A settembre il cantiere ripartirà a pieno regime, con periodi più lunghi di chiusura della strada, dopo la stagione turistica" dice Del Conte, che poi aggiunge: "C’è un ritardo? Finora sicuramente non si è lavorato a pieno regime, ma in modo ridotto perché ci si è concentrati sulle aree in cui non c’erano interferenze, tenendo poi conto anche di tutte le infrastrutture al di sotto della strada".

I lavori per mettere in sicurezza via Bonifica, dopo i tanti incidenti avvenuti negli anni, costano 3 milioni e 300mila euro. Il cantiere è partito a marzo con l’obiettivo di allargare la carreggiata, portandola dagli attuali 5 metri a 7 e mezzo per un tratto di circa quattro chilometri, con la realizzazione di una ciclabile larga 2 metri e mezzo e protetta da un cordolo. All’avvio del cantiere, a marzo, si stimava che ci sarebbe voluto un anno e mezzo, ma è probabile che servirà più tempo.

Sara Servadei