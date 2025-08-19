Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaVia Breda e via Pratolungo, si asfalta
19 ago 2025
MATTEO BONDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Via Breda e via Pratolungo, si asfalta

Via Breda e via Pratolungo, si asfalta

Sono in corso i lavori. Si tratta del secondo e ultimo. stralcio programmato. per quest’anno.

Lavori di asfaltatura

Lavori di asfaltatura

Per approfondire:

Sono in svolgimento in questi giorni le opere di asfaltatura a Fusignano dell’intera carreggiata di via Breda, da via C. M. Perticari a via Villa Rada, e via Pratolungo, al confine con Alfonsine, in questo caso si tratta del ripristino dei cedimenti del piano stradale. Il primo cantiere si trova nella frazione di Maiano, mentre il secondo in quella di San Savino. I lavori proseguiranno fino al completamento dell’opera, previsto comunque entro al fine di questa settimana. Per entrambi i cantieri, il traffico veicolare sarà garantito con opportuna regolazione. Si tratta del secondo e ultimo stralcio delle asfaltature programmate per l’annualità 2025, finanziate con uno stanziamento complessivo di 150.000 euro di risorse comunali. Questi due interventi hanno un valore totale di 102 mila euro. A metà luglio si erano svolti i rifacimenti dei manti stradali di via Cantagallo e dell’intersezione tra via Buozzi e via Garibaldi, in questo caso i lavori proseguirono per tre giorni, per un importo complessivo di 48 mila euro. "Mettiamo mano di volta in volta alle situazioni più critiche che vediamo o che ci vengono segnalate – conferma il sindaco, Nicola Pondi –, con ulteriori risorse proseguiremo con i lavori anche nel 2026".

Matteo Bondi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CantieriLavoro