Via Breda e via Pratolungo, si asfalta

Sono in svolgimento in questi giorni le opere di asfaltatura a Fusignano dell’intera carreggiata di via Breda, da via C. M. Perticari a via Villa Rada, e via Pratolungo, al confine con Alfonsine, in questo caso si tratta del ripristino dei cedimenti del piano stradale. Il primo cantiere si trova nella frazione di Maiano, mentre il secondo in quella di San Savino. I lavori proseguiranno fino al completamento dell’opera, previsto comunque entro al fine di questa settimana. Per entrambi i cantieri, il traffico veicolare sarà garantito con opportuna regolazione. Si tratta del secondo e ultimo stralcio delle asfaltature programmate per l’annualità 2025, finanziate con uno stanziamento complessivo di 150.000 euro di risorse comunali. Questi due interventi hanno un valore totale di 102 mila euro. A metà luglio si erano svolti i rifacimenti dei manti stradali di via Cantagallo e dell’intersezione tra via Buozzi e via Garibaldi, in questo caso i lavori proseguirono per tre giorni, per un importo complessivo di 48 mila euro. "Mettiamo mano di volta in volta alle situazioni più critiche che vediamo o che ci vengono segnalate – conferma il sindaco, Nicola Pondi –, con ulteriori risorse proseguiremo con i lavori anche nel 2026".

Matteo Bondi