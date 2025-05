Via Campolungo, lavori sul cavalcavia

Nell’ambito dei lavori avviati da Anas per la manutenzione del cavalcavia al km 231,535 della strada statale 3 bis ‘Tiberina’ (E45) in via Campolungo a Ravenna sono previste chiusure temporanee notturne per chi viaggia in direzione nord.

La modifica alla viabilità si rende necessaria per eseguire la demolizione e la ricostruzione dei cordoli su cui saranno installate le nuove barriere laterali di protezione. Le limitazioni sono state programmate in orario notturno per limitare il più possibile i disagi alla circolazione.

Nel dettaglio, a partire da oggi e fino a sabato la carreggiata in direzione Ravenna sarà chiusa al traffico tra le 21 e le 6 tra lo svincolo di Cesena Nord (km 228,800) e Casemurate (km 234,700).

Durante la chiusura la circolazione sarà deviata sulla viabilità locale (SR142 – via Dismano) tramite indicazioni sul posto.