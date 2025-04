Via Cavour, arriva ‘Alpaca Enjoy’

Nella centralissima via Cavour di Ravenna sbarca ‘Alpaca Enjoy’, il marchio di abbigliamento in pregiata lana di alpaca. L’apertura, mercoledì 16 aprile, segna un ritorno alle origini per l’imprenditore forlivese Gigi Gramellini, che dopo varie esperienze di successo in Romagna, è protagonista di una nuova avventura nel mondo della moda. Gramellini, tra i fondatori di locali storici come l’Accademia e l’Empire di Forlì, ha poi intrapreso con successo la carriera nella ristorazione, per approdare al mondo dell’abbigliamento.

L’incontro con Luis, artigiano ecuadoriano, lo ha portato a scoprire le straordinarie proprietà della lana di alpaca. Questa fibra naturale, più pregiata del cashmere, si distingue per le proprietà anallergiche, per la sua finezza, resistenza e calore, offrendo comfort e lusso. Dopo l’apertura di due punti vendita a Como e San Martino di Castrozza, Gramellini ha scelto Ravenna per il terzo, un omaggio alle sue radici romagnole. Per vedere la collezione e avere ulteriori informazioni sui punti vendita, si può visitare il sito di ‘Alpaca Enjoy’ all’indirizzo https://www.alpacaenjoy.it/.