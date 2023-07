Via Cavour deserta nel ferragosto del 1966

Così si presentava via Cavour oltre mezzo secolo fa, il 15 agosto del 1966. Pare incredibile, oggi, che via Cavour venisse presa come simbolo emblematico di una città deserta di traffico nel giorno in cui le città si svuotavano. All’epoca via Cavour era a senso unico in entrata e a doppio senso nella parte iniziale (nella foto): fino al 1969 fu pertanto la strada più frequentata da chi voleva attraversare il centro. L’immagine restituisce una via Cavour con negozi da decenni scomparsi come la drogheria Rambelli, il bar confinante, la farmacia, l’edicola sul piazzale della chiesa.

A cura di Carlo Raggi