Via Cavour, ’regina’ di furgoni e camioncini: "Sforano gli orari, aggirarli è troppo facile"

Se, nonostante la presenza di Sirio, il sistema di controllo elettronico delle targhe, da anni furgoni e camioncini continuano a scorrazzare nella ztl ben oltre gli orari consentiti, un motivo ci deve essere. Eugenio Fusignani, assessore alla sicurezza e alla polizia locale, ne è sicuro: "Il centro è un colabrodo" dice. Nel senso che esistono percorsi per aggirare le telecamere di alcuni varchi che portano direttamente all’interno della ztl, senza passare davanti alle telecamere. "Non voglio essere certo io – aggiunge – a spiegare dove sono queste strade, perché non voglio dare suggerimenti a chi intende trasgredire, ma sono diversi. Allora, per ovviare al problema c’è un solo modo, ripensare al sistema di controllo aggiungendo nuove telecamere", così da rendere la ztl ‘inespugnabile’.

Sono almeno quattro le zone dove è possibile aggirare Sirio, basta conoscere bene la viabilità del centro e tutte le sue strade, anche le più strette. Questo spiegherebbe perché in un parcheggio come quello di piazza Garibaldi non si riesce mai a trovare posto. "È sempre pieno – prosegue Fusignani – e non tutte le auto parcheggiate hanno il permesso, infatti quando la polizia locale fa i controlli fioccano le multe". A questo si aggiunge anche un altro elemento, e cioè che le telecamere di Sirio leggono le targhe solo in entrata, ma non in uscita. Ad esempio, i corrieri possono accedere alla ztl dalle 3 alle 10 del mattino e dalle 14 alle 16, dopo essersi muniti di un permesso temporaneo rilasciato dagli uffici della locale o tramite i parcometri abilitati. Ma se un furgone entra nella ztl entro l’orario consentito, mettiamo da via Mariani, potrà uscire dallo stesso varco anche dopo le 10 perché la targa non verrà registrata.

Un caso a parte è via Cavour, tra le più trafficate del centro storico a tutte le ore. In cima alla strada, in corrispondenza di Porta Adriana ci sono le telecamere, ma non sono quelle di Sirio, non registrano le targhe di chi entra ed esce senza permesso e non possono essere utilizzate per sanzionare. E ne approfittano in tanti.

"Nel 2024 – spiega Fusignani – le sanzioni per accesso in ztl senza permesso sono state 24.130, tra quelle comminate dalle pattuglie e quelle tramite le telecamere, con un forte aumento rispetto all’anno precedente, quando erano state 22.583. Non credo di esagerare se dico che gli accessi reali sono il doppio, almeno mezzo milione. E un quarto di questi accessi impropri è costituito da corrieri. Allora, ripeto, di fronte a queste infrazioni così ripetute l’unica soluzione è l’introduzione di nuove telecamere di Sirio. Ci stiamo ragionando da tempo, occorrono le risorse e di certo non sono interventi che si potranno realizzare prima della prossima legislatura. Preservare l’accesso al centro storico è questione di civiltà, è il salotto buono, è il luogo delle passeggiate, dello shopping, ma soprattutto è il percorso che porta ai nostri splendidi monumenti".

Annamaria Corrado