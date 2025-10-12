Via Chiavica Romea. Trasforma area agricola in piazzale per i camion, indagato imprenditore

Aveva trasformato un terreno agricolo in un piazzale logistico per la sosta e il deposito dei camion della propria azienda di autotrasporti. L’area, circa seimila metri quadrati in via Chiavica Romea, è stata sequestrata su disposizione del gip Corrado Schiaretti del Tribunale di Ravenna, su richiesta del pm Raffaele Balvederi. Il provvedimento arriva al termine di un’indagine condotta dalla Polizia locale, avviata nel 2022 dopo un esposto anonimo che segnalava presunti abusi edilizi in un cantiere prossimo all’area portuale. Dalle verifiche era emerso che sull’area risultava solo una ’Scia’ presentata per la realizzazione di un piccolo bagno in un’abitazione privata di un ravennate, classe 1934. L’intervento era stato affidato a una srl di un imprenditore 57enne originario di Catania, amministratore unico di una società di autotrasporti, con altre sedi operative. Durante i sopralluoghi, gli agenti avevano riscontrato difformità sostanziali. Invece di un modesto riempimento di inerti lungo 30 metri, come previsto nel progetto, era stato realizzato un riempimento molto più esteso – 75 metri di lunghezza e fino a 30 di larghezza – con terreno steso e pressato, creando di fatto un piazzale. Sul posto si trovavano anche un prefabbricato a uso ufficio, un container con attrezzi, bancali di materiale edile, due muletti e una trentina di veicoli industriali, tra motrici e semirimorchi riconducibili alla società di autotrasporti.

L’area interessata è classificata catastalmente come “seminativo” e ricade all’interno delle “aree di integrazione della cintura verde del capoluogo”, dove il Rue – Regolamento urbanistico edilizio – consente solo manutenzioni ordinarie o la realizzazione di servizi di p ubblico interesse. Le verifiche svolte dallo Sportello unico per l’edilizia del Comune avevano confermato la presenza di un riempimento permanente e l’installazione di strutture fisse funzionali a un’attività produttiva, in assenza del necessario permesso. Era stata contestata la trasformazione di terreni agricoli in area destinata a usi produttivi e logistici. Nell’agosto 2023 gli agenti avevano inoltre riscontrato l’apertura di un secondo accesso carrabile. Con l’imprenditore, è stato indagato per la violazione delle norme urbanistiche ed edilizie il geometra incaricato come direttore dei lavori, mentre il novantenne proprietario ravennate del terreno, che aveva sottoscritto un preliminare di vendita con la società, è stato ritenuto estraneo all’abuso.

Il Comune aveva poi ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere, ma l’imprenditore non aveva ottemperato alle disposizioni, presentando ricorso al Tar. Nei successivi sopralluoghi effettuati nel gennaio e nel settembre 2025, la Polizia locale aveva constatato che i terreni continuavano a essere utilizzati come deposito permanente per i mezzi aziendali, con numerosi veicoli pesanti parcheggiati stabilmente, alcuni in stato di abbandono.

Il giudice per le indagini preliminari ha così disposto il sequestro dei terreni e dei veicoli, rilevando la realizzazione, su un’area agricola classificata come “spazio rurale di più antica formazione e ad alta vocazione agricola”, di opere non conformi agli strumenti urbanistici. La zona, soggetta alla disciplina della “cintura verde”, non consente l’insediamento di attività direzionali, artigianali o di deposito.

Lorenzo Priviato