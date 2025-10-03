Via Cimatti, addio ai pioppi: "Taglio per ragioni di sicurezza"

Addio agli storici pioppi bianchi lungo via Cimatti. L’Unione della Romagna Faentina ha comunicato ieri tramite una nota che da lunedì a venerdì della prossima settimana il tratto stradale che dal sottopassaggio della circonvallazione di Faenza e via Santa Lucia sarà chiuso nella fascia oraria 8,30-19 per l’abbattimento di tutte le alberature. Una decisione motivata da "urgenti e indifferibili ragioni di sicurezza pubblica", come affermano da Palazzo Manfredi. "Il viale è costituito da pioppi bianchi piantati tra gli anni Sessanta e Settanta, già compromessi da interventi di ‘capitozzatura’ eseguiti negli anni Ottanta e successivamente indeboliti da funghi lignicoli e dal maltempo, che hanno provocato più volte crolli e cedimenti. Le recenti alluvioni hanno inoltre aggravato la condizione degli apparati radicali, riducendo ulteriormente la stabilità degli alberi".

A supporto della decisione vi è la perizia tecnica, redatta dalla società Ar.Es di Ferrara, che ha confermato "un quadro di grave criticità strutturale e vegetativa senza possibilità di recupero". L’analisi della ditta avrebbe rilevato infatti che "la maggior parte degli alberi presenta gravi problemi e che le recenti alluvioni oltre ai lavori di regimazione idraulica hanno aggravato ulteriormente la situazione, danneggiando le radici, costipando il terreno e alterando l’assetto del viale". In particolare l’analisi condotta nel rispetto delle linee guida Ntsg ha evidenziato che "30 alberi sono stati classificati compromessi, ossia in condizioni tali da rappresentare un pericolo concreto" ed anche gli altri esemplari "pur non ancora arrivati a questo stadio critico, mostrano segnali evidenti di sofferenza e un degrado che non può essere arrestato".

Per questo motivo, un abbattimento selettivo limitato agli alberi peggiori, secondo quanto affermato "non sarebbe una soluzione efficace: al contrario, lascerebbe in piedi soggetti già indeboliti e più esposti all’azione del vento, aumentando il rischio di crolli improvvisi". Da qui la necessità di rimuovere per intero gli impianti, sostituendoli con alberi appartenenti ad altre specie. L’Ente Locale ha poi deciso di programmare la sostituzione dei pioppi bianchi "con nuove alberature più resistenti, stabili e adatte all’ambiente urbano, in grado di garantire continuità paesaggistica e migliorare la qualità ambientale. La messa a dimora delle nuove piante avverrà tra i mesi di novembre 2025 e marzo 2026".