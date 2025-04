Via Cimatti, barriera temporanea anti-alluvioni

Una barriera in cemento armato, da montare in meno di una giornata e pronta a entrare in funzione in caso di emergenza idraulica: è questa la risposta dell’Amministrazione comunale di Faenza alla fragilità idrogeologica dell’area di via Cimatti, in attesa del progetto di regimazione delle acquee, che dovrebbe vedere la luce dopo l’estate. Le continue allerte meteo e la fragilità del territorio hanno portato Palazzo Manfredi a decidere per una soluzione d’emergenza e temporanea anche per dare maggiore tranquillità alle centinaia di abitazioni e residenti che in 16 mesi sono state alluvionate per tre volte. Dopo l’esperienza negativa del muro eretto a settembre del 2024, caduto sotto la spinta dell’acqua esondata dal torrente Marzeno alla confluenza con il Lamone e poi incanalatasi nei campi fino ad arrivare in via Cimatti, si è deciso di pensare a una misura, sì temporanea, in attesa dell’area di regimazione, che l’Amministrazione ha voluto portare avanti in autonomia e che recentemente ha ricevuto la copertura finanziaria dall’ultima ordinanza del commissario Curcio, ma che potesse dare ben più tranquillità dell’esperienza di quella barriera eretta in fretta e furia che però non fu in grado di contenere la pressione. Nei giorni scorsi quindi l’Amministrazione manfreda ha approvato il provvedimento che assegna il via libera alla misura per proteggere l’abitato in attesa della più complessa opera tra il torrente Marzeno e il fiume Lamone.

Nel dettaglio, l’intervento temporaneo prevede l’installazione di una barriera anti-alluvione trasversale a via Cimatti, all’altezza del ponte della circonvallazione, da attivare solo in caso di emergenza. Il sistema sarà composto da 108 blocchi prefabbricati in cemento armato, ciascuno di 2,5 tonnellate, che una volta assemblati daranno forma a una struttura monolitica alta 3,2 metri, profonda 2,4 e dal peso complessivo di circa 270 tonnellate. I blocchi saranno collegati tramite staffe metalliche per formare una parete continua e solida, capace di resistere a una pressione idrica pari a due volte e mezzo quella statica prevista. La barriera, pronta entro la metà del mese prossimo, sarà stoccata in un’area adiacente al cavalcavia e potrà essere installata in poche ore grazie a un accordo operativo con una ditta del territorio, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’obiettivo sarà quindi quello di garantire un intervento immediato non appena le condizioni meteo dovessero destare preoccupazione. Trattandosi di una opera che servirà solo per qualche mese, i blocchi utilizzati per la barriera saranno riutilizzati per altri interventi pubblici o di protezione civile. L’opera temporanea si inserisce dunque in un piano più ampio di mitigazione del rischio idraulico che comprende, nel lungo periodo, la costruzione del bacino di contenimento da 400mila metri cubi di acqua tra via Cimatti e via San Martino, su un’area di 19 ettari, acquistati dal Comune da diversi proprietari terrieri e che contempla rilevati alti fino a cinque metri d’altezza per contenere l’acqua eventualmente esondata e in caso di allagamento entro poche ore dopo l’emergenza potrà essere svuotato con un sistema di pompe di sollevamento per poi riversare l’acqua nel fiume Lamone. Nel frattempo, però, l’amministrazione ha scelto di non aspettare. Parallelamente ai lavori di regimazione, i cui progressi saranno monitorati mensilmente -spiega il vicesindaco Andrea Fabbri- ci siamo attivati per studiare una soluzione protettiva integrativa e temporanea per il muro di via Cimatti. L’obiettivo è mitigare il rischio di esondazioni del Marzeno nel periodo che ci attende, sfruttando le nostre attuali possibilità".