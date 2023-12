Via Corriera, antica strada ‘scomparsa’

Via Corriera Antica all’altezza del ponte sul Fossatone e, a sinistra, Punte Alberete. A destra il capanno, a ridosso della Ca’ Vecia, con la pesa a servizio di chi effettuava raccolta di legna nella pineta San Vitale. Via Corriera Antica, ancora nel 1953 portava da Ravenna alla località Taglio, nei pressi dell’attuale corso del Lamone. Poi sul suo tracciato fu costruita la Romea. Oggi resta un tratto di via Corriera Antica da Mandriole fino oltre a Primaro che ricalca per qualche chilometro il vecchio tracciato della strada a sfondo sterrato che da Ravenna portava a Sant’Alberto e poi a Comacchio.

A cura di Carlo Raggi