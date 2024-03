Via Crucis, grande partecipazione. Venerdì sera centinaia i fedeli

Venerdì sera, con la sentita partecipazione di centinaia di persone, si è tenuta la Via Crucis lungo le vie del centro storico. Durante il tragitto le preghiere sono state accompagnate da un percorso musicale preparato da alcuni cori parrocchiali. Le riflessioni, guidate dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, hanno toccato temi universali intensi ricordando i conflitti su cui tutto il mondo tiene il fiato sospeso e invitando i fedeli a non perdere la speranza e a vincere la paura. Le parole di monsignor Ghizzoni nell’augurare una serena Pasqua: "Noi vogliamo proporre a tutte le persone, alle comunità, alle nazioni, alle istituzioni e alle organizzazioni unitarie mondiali, di mettere al primo articolo delle loro Costituzioni il grande precetto dell’amore, della cura, del rispetto, dell’alleanza, della solidarietà con ogni prossimo, uomo o donna, ricco o povero, bianco o nero, credente o non credente".

Le celebrazioni sono proseguite ieri sera, sabato santo, con la Veglia pasquale In Cattedrale mentre oggi alle 10 è prevista la Messa di Pasqua nella casa circondariale di via Port’Aurea e alle 18 nella Concattedrale di Cervia. Le messe in Duomo a Ravenna saranno, come ogni domenica, alle 9, alle 11 e alle 18.30.