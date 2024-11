Via dalle spiagge 6000 metri cubi di detriti

Le ondate di maltempo hanno riversato sulle spiagge della provincia di Ravenna ingenti masse di detriti. Hera si è messa così o al lavoro per ripulire l’arenile, in sinergia con le amministrazioni comunali coinvolte, seguendo le priorità indicate da Regione, Comuni e cooperative spiagge di Ravenna e Cervia. "La priorità è stata assegnata ai tratti di arenile protetti dalla duna – spiega la multiutility in una nota – , dove si è lavorato in sinergia con gli enti competenti per far sì che le tempistiche previste fossero tutte rispettate". Fin qui sono stati raccolti oltre 6.000 metri cubi di materiale, soprattutto legname, di cui 3.500 sulla costa ravennate e 2.500 in quella cervese. Ma si stima che ci sia tanto altro materiale in arrivo, ad esempio dalla piena del Po. Per la pulizia dell’arenile e il successivo trasporto dei materiali vengono utilizzate speciali attrezzature: in particolare grossi mezzi muniti di rastrello, pale gommate e semirimorchi per rimuovere i detriti e autocarri per il trasporto, con un coinvolgimento complessivo di circa 12 mezzi al giorno. Ancora più nel dettaglio, dal 21 settembre è partita la pulizia dei primi tratti di arenile con il materiale stoccato nei 13 siti provvisori autorizzati dai Comuni di Ravenna e Cervia nei 36 chilometri complessivi di spiaggia di competenza, 25 a Ravenna e nove a Cervia. Il materiale è stato poi trasportato negli appositi impianti.

A metà ottobre erano in conclusione le lavorazioni del materiale in conseguenza dell’evento meteo di settembre quando la nuova ondata di maltempo ha riportato in spiaggia "un’enorme mole di materiale" e la macchina di Hera si è rimessa in moto. Dopo la pulizia della spiaggia a Milano Marittima, alla foce del Lamone, e Lido di Savio, è da poco terminata quella a Lido Adriano, dove il Comune sta erigendo la duna protettiva, L’attività prosegue dalla diga foranea di Marina di Ravenna.