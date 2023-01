Via degli Insorti, parte il taglio di cinque pini

È cominciata l’operazione di ‘messa in sicurezza’ del maestoso viale di pini di via degli Insorti (forse sarebbe proprio il caso che ci fosse il cambio, da via a viale, vista la configurazione!). Un viale i cui alberi hanno compiuto oltre mezzo secolo di vita e alcuni di loro manifestano debolezze che richiedono interventi radicali, ovvero il taglio totale, prima che la situazione precipiti con grave pericolo per l’incolumità delle persone e delle cose. Non si può peraltro dimenticare che sul viale si apre la frequentatissima scuola media Europa, ospitata nei locali del Seminario, che la strada è percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli e che a fine del luglio scorso da uno degli alberi, a metà del viale, si staccò un grosso ramo che precipitò sul marciapiede.

Sono cinque, a quanto risulta, i pini che, sulla base di un monitoraggio continuo, manifestano sofferenze e per i quali già da qualche tempo era programmato il piano di abbattimento reso ora esecutivo. Lunedì è stato ‘smontato’ il primo dei pini in elenco e il lavoro, vista la ramificazione estesa e l’altezza notevole (una quindicina di metri), si è protratto per tutta la giornata. Ad operare, su incarico del Servizio Ambiente e Giardini del Comune di Faenza, è il personale della impresa ‘Dottor Green’ che fa parte della rete di imprese ‘Alberi Sparsi’ attiva in Romagna e nelle province di Bologna e Ferrara. Il piano di abbattimento proseguirà in questi giorni. I pini vennero piantati alla fine dell’inverno del 1972 ad un’età di quattrocinque anni al termine dei lavori di tombamento del canale che correva, scoperto, fra la stretta via degli Insorti e il passaggio pedonale che confinava con il campo del Seminario e lungo il quale erano da tempo installate le stazioni della via Crucis. Complessivamente il numero dei pini messi a dimora era di settantacinque, ma nel corso nel tempo, e in particolare alla fine del secolo scorso, ne sono stati tagliati una decina e di essi restano come testimonianze i monconi alti un metro.

A fine lavori, gli alberi complessivamente tagliati negli anni saranno quindi quindici: perché non ripensare come ricolmare i vuoti apertisi? Nel corso dell’oltre mezzo secolo di vita del viale, i momenti più pericolosi per la propria tenuta, gli alberi li hanno vissuti in quegli inverni (frequenti fino agli anni Ottanta) in cui c’erano abbondanti precipitazioni nevose. Per cercare di limitare al minimo la rottura di rami dovuta al peso della neve, il Comune cominciò ad attivare in tutte le strade alberate da sempreverdi, i ‘cannoni’ con un potente getto d’aria che arriva alle chiome più alte e fa precipitare la neve.

Carlo Raggi