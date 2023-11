"Via dei Mille, perché non è iniziata la piantumazione?" Gli interpellanti chiedono spiegazioni sulla mancata piantumazione di alberi al posto di quelli storici abbattuti durante la ristrutturazione di Viale dei Mille. L'Assessore aveva promesso che sarebbero stati impiantati subito dopo l'estate, ma ad oggi non si sa nulla.