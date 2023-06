Via dei Mille, si stanno concludendo i lavori

Sono quasi ultimati i lavori stradali in viale dei Mille, l’importante strada alberata cittadina di

accesso alla spiaggia. In settimana, infatti, nel tratto compreso tra via Circonvallazione Sacchetti e via Calatafimi (oggetto dell’ultimo stralcio di riqualificazione del viale), verrà realizzata la segnaletica orizzontale. I lavori saranno poi sospesi per il periodo estivo, per riprendere in autunno e completare definitivamente l’opera con la sistemazione dell’incrocio del viale con la

circonvallazione Sacchetti e con la messa a dimora degli alberi e degli arbusti, in coerenza

con le specie piantate nel tratto di viale già riqualificato, e con la sistemazione. La varietà sceltaè un tipo di platano immune al “cancro colorato”, pericolosa malattia fungina che provoca la morte degli alberi. Gli alberi verranno piantati il prossimo novembre e in quel momento saranno definitivamente completati i lavori. Intanto, con l’avvio della stagione turistica, dallo scorso venerdì 16 giugno, il viale è stato riaperto al traffico.