Via di Roma, l’imbrattamento. Scritte pro Putin e Fleximan sui muri di Porta Nuova

Putin e Fleximan. Decisamente i due personaggi del momento. Ignote mani hanno provato a farli convivere, almeno virtualmente, sui muri di porta Nuova, conosciuta anche come porta Gregoriana o porta Pamphilia. Siamo in via di Roma, a ridosso del centro storico. È lì che alla spicciolata sono fiorite due scritte dedicate ai ’nostri’. Un esplicito "viva Puntin" e un laconico "Fleximan". Ma non dovrebbe trattarsi delle stese mani. Perché se la prima è stata vergata giovedì, la seconda risale al 7 febbraio scorso. Diversa pure la tecnica ’pittorica’ utilizzata. La prima è stata realizzata a pennarello mentre la seconda con l’ausilio di una mascherina preconfezionata.

In ogni caso le forze dell’ordine sono state tempestivamente avvertite. Cioè polizia locale e Digos. Ed è già stata attivata la procedura per la pulizia dei muri. È stato inoltre aperto un fascicolo contro ignoti per imbrattamenti aggravati (sono mura storiche quelle). Tocca insomma a questo punto solo individuare l’autore (gli autori) del gesto insano. Compito che potrebbe non essere facile. Anche se le telecamere comunali di videosorveglianza (e non solo quelle installate nell’area presa di mira) potrebbero essere di valido aiuto alla Municipale. Gli autori del resto mica si saranno paracadutati sull’obiettivo (ci sentiamo cioè di escludere a priori la mano degli Spetsnaz, le teste di cuoio russe). Dovranno cioè avere percorso un pezzo di strada, in auto o a piedi. Essersi avvicinati al muro, avere avuto il tempo materiale per dare libero sfogo al loro importatissimo messaggio coram populo ed essersi poi allontanati con gli stessi mezzi. Del resto chi va al mulino s’infarina, recitava quel vecchio proverbio.

A questo punto potremmo pure azzardarci in qualche divagazione sulla natura dei responsabili. Nel primo caso (Putin) si potrebbe trattare tutt’altro che di un accanito sostenitore dell’’ultimo zar’ ma più semplicemente di qualcuno suggestionato dalla cronaca pressante il quale magari in uscita alcolica da un locale, ha voluto sperimentare l’ebrezza di lasciare il suo piccolo segno sulla grande storia (cittadina). In quanto a Fleximan, pure qui ci sentiamo di azzardare una sorta di effetto trascinatore da troppa cronaca ingurgitata in maniera troppo superficiale.

Ma se l’imbrattamento è stato caratterizzato da un’azione estemporanea di chicchessia, ecco che allora l’individuazione dei responsabili esulerà dalle informazioni magari distribuite da qualche gola profonda di determinati ambienti caratterizzati da precisi tratti ideologi. E allora si torna alle telecamere, al Grande Fratello insomma. Quello che dall’alto ti vede, sia che il tuo nome sia Putin o Fleximan.

Andrea Colombari