"Via Diaz e Speyer: serve l’esercito"

Dagli Speyer a via Diaz, il degrado che attanaglia da anni l’area della stazione ferroviaria, si sta repentinamente espandendo anche nelle zone limitrofe. A lanciare l’allarme è Veronica Verlicchi, candidata sindaca de La Pigna che in una nota fa riferimento a un episodio: "Venerdì scorso, come documentato da diverse fotografie inviatemi da alcuni titolari di attività economiche e da diversi residenti, verso le 19.30 un gruppo di 7-8 tra giovani e adulti in evidente stato di ubriacatezza, si è spostato dai giardini Speyer alla via Diaz. Il gruppo si è soffermato per diverso tempo sotto i portici facendo baccano, importunando i passanti e lasciando evidenti segni del suo passaggio".

"Come è possibile – si chiede – che un gruppo di ragazzotti ubriachi abbia potuto agire indisturbato per ore e molestare persone, creare scompiglio?".

"I controlli sporadici – continua la nota – non sono certo sufficienti a risolvere la questione. È ormai necessario applicare la tolleranza zero per ripristinare l’ordine e la sicurezza i ogni luogo della città, del forese e dei lidi". E ancora: "È mia ferma intenzione portare agli Speyer e nelle zone degradate del centro storico, l’esercito attraverso l’operazione ‘Strade Sicure’, con lo scopo di sradicare questo fenomeno e restituire in breve tempo queste aree ai Ravennati. L’operazione ‘Strade Sicure’ è stata adottata con successo da diverse città amministrate quali ad esempio Roma, Salerno Verona, Bari, Firenze, Napoli e ora Reggio Emilia. La ritrosia nei confronti di questa misura esternata sia da parte del centrosinistra sia da parte del centrodestra è inspiegabile nonché intollerabile. Ravenna deve tornare ad essere una città sicura dove tutti, Ravennati e turisti, possano sentirsi liberi di circolare. Una città accogliente e turistica, che deve essere davvero, sicura, pulita e viva".