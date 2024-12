"Via Erbosa ’bombardata’, intervenite"

Gli abitanti di Campiano sono stanchi di dover convivere con le pessime condizioni di via Erbosa, la strada che collega via Petrosa a via del Sale, utilizzata anche durante il traffico estivo. Questo tratto di circa 300 metri, che rappresenta una delle principali vie di comunicazione della zona, è ridotto a un percorso a ostacoli. Le buche profonde e i tratti in cui manca completamente l’asfalto rendono la circolazione estremamente difficile e pericolosa. La situazione peggiora ulteriormente in caso di nebbia o durante la notte, quando l’assenza di segnaletica e l’illuminazione insufficiente aumentano il rischio di incidenti. Gli automobilisti, costretti a manovre pericolose per evitare danni ai veicoli, segnalano frequenti problemi, come la rottura delle lampade dei fari, a causa delle vibrazioni provocate dalle buche. Da qui la richiesta al Comune di intervenire con lavori urgenti per ripristinare la sicurezza e la percorribilità della strada, ormai in condizioni critiche da troppo tempo.