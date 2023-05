Via Fiumazzo, fuori dai cassonetti una montagna di immondizia

Intorno alle 21.30 di domenica sera alcuni residenti di Voltana hanno riferito di aver notato due persone le quali, giunte a bordo di un furgoncino di colore bianco o comunque chiaro, stavano scaricando un ingente quantitativo di rifiuti all’esterno degli appositi cassonetti di Hera situati lungo via Fiumazzo, all’altezza dell’intersezione con via Margotta, strada che dalla maggiore frazione lughese conduce alla Statale 16 Adriatica (via Reale). Gli individui, dopo aver portato a termine in poche decine di secondi il loro ‘lavoro’, sono risaliti sul veicolo, dirigendosi verso il centro del paese. Nonostante si tratti di una zona illuminata, nessuno sarebbe riuscito a trascrivere il numero di targa del veicolo.

Non è purtroppo la prima volta che a Voltana, come del resto avviene purtroppo un po’ in tutto il territorio della Bassa Romagna, persone prive di ogni scrupolo si sbarazzano di materiali di ogni genere, nel caso dell’altra sera una mezza dozzina di vecchie tapparelle arrotolate, sacchi colmi di carta, plastica, scatolette ed altri rifiuti. Tra quell’ammasso, la mattina successiva diversi voltanesi che si erano recati sul posto per scaricare, ovviamente nel rispetto delle regole, i rifiuti nei vari cassonetti (sfalci e ramaglie, carta e cartone, lattine, vetro, plastica e indumenti usati) hanno pure notato, nel cumulo scaricato scaricato la sera precedente, alcuni documenti attraverso i quali, come qualcuno ha sottolineanto, si potrebbe quantomeno tentare di risalire ai responsabili. Intanto, fortunatamente, i rifiuti sono stati rimossi.

lu.sca.