"Via Galilei, la ciclabile è molto pericolosa"

"Pericolosità pista ciclabile via Galilei e flusso veicolare sovradimensionato via Martiri Fantini" il monito che arriva da Annalisa Pittalis coordinatrice Fratelli d’Italia Cervia. Tramite un comunicato stampa la coordinatrice spiega: "Su via Galilei sono stati evidenziati diversi problemi che riguardano la sicurezza della pista ciclabile, realizzata a ridosso dalle recinzioni e dei cancelli delle abitazioni, riducendo la visuale dei veicoli in uscita dalle abitazioni e ai ciclisti che transitano. Con questo intervento è stata ridotta la carreggiata che è a doppio senso". Per quanto riguarda via Martiri Fantini prosegue Pittalis "è il principale ingresso verso la nostra località, un biglietto da visita importante anche per i numerosi turisti che da qui transitano per entrare a Cervia. Da oltre 25 anni è oggetto di segnalazioni, inviate anche alla Procura della Repubblica, per la pericolosità e l’inquinamento causato dal flusso veicolare a doppio senso sovradimensionato rispetto alla portata della viabilità. Lo sviluppo urbanistico degli ultimi 20 anni non ha considerato l’esigenza di nuovi parcheggi macchine e mezzi pesanti che parcheggiano anche sui marciapiedi".

Per entrambe le situazioni Fratelli d’ Italia Cervia attende soluzioni diverse da quelle ad oggi attuate.