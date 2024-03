Via Garibaldi cambia volto. Russi, lavori a marciapiedi parcheggi e illuminazione

Una nuova pavimentazione in pietra, eliminazione delle barriere architettoniche, percorsi tattili per ipovedenti e infine la piantumazione di 14 alberi. Si presenta così via Garibaldi a Russi dopo i lavori di riqualificazione di spazi, parcheggi e marciapiedi terminati da poco. L’intervento, iniziato lo scorso aprile, ha riguardato il tratto compreso tra l’incrocio di via Trieste fino all’incrocio con via IV Novembre su entrambi i lati della carreggiata. Per quanto riguarda il verde, la strada ha ora una maggiore superficie permeabile e impianto di irrigazioni, e i 14 alberi piantumati (tra cui robinie, liquidambar e peri ornamentali) sostituiscono 7 piante abbattute perché ammalorate. È stato inoltre modificato l’arredo urbano, con l’nserimento di 5 panchine e di portabiciclette accessibili agli anziani, mentre l’illuminazione è stata implementata ed efficientata.

Grazie alla riorganizzazione degli spazi è aumentata la superficie a disposizione per i pedoni e il numero dei parcheggi è salito da 4 a 8. Lo scopo è garantire il miglioramento dell’accessibilità al centro storico, nonché la connessione tra i percorsi ciclo-pedonali perimetrali con il centro storico stesso. Scopo dei lavori era anche favorire l’attrattività degli esercizi commerciali limitrofi, che rappresentano una parte fondamentale dell’economia del territorio. La riqualificazione ha beneficiato di un finanziamento di 192mila euro, ottenuto con la legge regionale 41/1997 che permetterà di coprire oltre la metà dei costi complessivi del progetto (286mila euro). Il contributo consentirà nei prossimi mesi di installare nuovi elementi di arredo (dissuasori, panchine, portabiciclette e fioriere) anche in piazza Dante e piazza Gramsci.

"Siamo soddisfatti di questo lavoro sinergico – commenta la sindaca Valentina Palli – inserito all’interno di un accordo quadro con le associazioni di categoria del territorio (Confcommercio Ascom sezione di Russi, Cna, Confartigianato della provincia di Ravenna-Ufficio di Russi e Confesercenti di Ravenna-Cesena) e funzionale alla riqualificazione progressiva del centro storico. Questo è il primo stralcio dei lavori che verranno realizzati grazie al finanziamento regionale, ottenuto dal Comune due anni fa. Siamo partiti da via Garibaldi con l’intenzione di estendere il progetto anche al mercato coperto, che verrà ritinteggiato integralmente all’esterno entro la primavera. L’obiettivo futuro sarà intervenire anche in piazza Farini e lungo il corso, per arrivare alla riqualificazione integrale del centro storico".