Via Granarolo, riaperto distributore di metano

Il grande cancello che separa la pista ciclabile di via Granarolo dal distributore di metano e benzina al civico 48, si era chiuso per l’ultima volta il 30 settembre. Una conseguenza dell’aumento dei prezzi che, a detta del gestore Giorgio Baralli, dopo l’estate si erano alzati al tal punto da costringerlo a vendere il metano a un prezzo giudicato troppo alto, oppure alla serrata totale fino a data da destinarsi. Mercoledì mattina però, a distanza di quattro mesi, l’impianto gestito da Metano Faenza Sas ha riaperto: "Speravo di aprire dopo Natale ma ho avuto qualche difficoltà nel reperire un nuovo fornitore di gas – spiega Baralli –. Tramite alcuni colleghi l’ho trovato e, nonostante la stagione, abbiamo riaperto". Se prima della chiusura i prezzi applicati si sarebbero attestati sopra i 3,50 euro al chilo, oggi il distributore ha riaperto con un prezzo inferiore a 2 euro. "Fino ad agosto – spiega il gestore – avevo beneficiato del prezzo fisso, ma da fine estate avrei pagato il metano circa 2,30 euro quindi avrei dovuto rivenderlo a una cifra più alta e non sarebbe stato conveniente. Ho scelto quindi di chiudere l’impianto e di mettere i dipendenti in cassa integrazione".

Al momento della chiusura l’azienda contava "quattro dipendenti a tempo indeterminato e un dipendente a chiamata – prosegue Baralli –, chi aveva il contratto a tempo indeterminato ha beneficiato della cassa integrazione e io ho provveduto a erogare alcuni versamenti volontari. Il dipendente a chiamata invece ha ricevuto la disoccupazione. Adesso abbiamo riaperto con i quattro dipendenti a tempo indeterminato e verso la fine anno probabilmente ci saranno pensionamenti, quindi dovrei assumere altro personale". L’impianto ha riaperto con un prezzo di mercato dovuto alla necessità "di recuperare la clientela persa", e non senza qualche rammarico del gestore: "Dopo la chiusura i prezzi erano calati, se avessi tenuto duro in quel momento sarebbe stato diverso. Non ho ancora fatto i conti, ora devo valutare come vanno le cose con il nuovo fornitore e con i prezzi che sono variabili". Sul totem al momento ci sono solo i prezzi del metano: "Il totem si è rotto quindi sto aspettando che arrivi un pezzo di ricambio, dopo potrò nuovamente erogare anche il carburante normale".