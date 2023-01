"Via Granarolo tutta buche, serve un intervento"

Le automobili e i camion transitano a velocità sostenuta in via Granarolo. E frequentemente le auto sobbalzano nelle varie buche che si vedono distintamente sul manto stradale del collegamento viario tra il centro cittadino e la zona industriale. Sul tema ieri è intervenuto il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi, il quale ha presentato un’interrogazione alla giunta per chiedere quando si procederà all’asfaltatura, già annunciata, e alla messa in sicurezza della strada nel tratto compreso tra la Comet e la ditta Tampieri. "La mancata asfaltatura di quell’arteria, che rappresenta una delle principali porte di ingresso alla città, sta creando enormi problemi alle attività produttive, ai lavoratori, ai cittadini, ai turisti e ai semplici avventori, sia in termini di sicurezza stradale, che di congestione della viabilità con conseguenti implicazioni sulle emissioni in atmosfera, e di perdite in termini economici" ha precisato il consigliere.

"Va premesso che gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità della città sono stati preceduti da un ampio e articolato confronto con i quartieri rispetto anche alle priorità – ha replicato l’assessora ai Lavori pubblici, Milena Barzaglia, intervenuta sul tema –. La progettazione è stata avviata subito dopo, a maggio di quest’anno. Il primo intervento progettato dal costo di 160mila euro, approvato in giunta il 18 maggio, è stato quello di manutenzione straordinaria in via Cittadini, via Risorgimento e via Filanda Nuova. È stato individuato quello come primo intervento perché collegato a un finanziamento ministeriale". In seguito sono state avviate le progettazioni della messa in sicurezza della rete viaria nel lato monte e nel lato valle, ciascuno per 350mila euro, nonchè la progettazione della messa in sicurezza nella zona del centro urbano: "Lato monte, riguardante via Celle è stato approvato il progetto definitivo il 22 giugno, mentre il progetto definitivo per il lato valle riguardante via Convertite ed è stato approvato il 6 luglio. Inoltre il 30 settembre è stato approvato anche il progetto di messa in sicurezza della viabilità riguardante via Granarolo (300mila euro, ndr). Dopo l’approvazione dei progetti definitivi è stata avanzata richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, a cui successivamente sono seguite le fasi di elaborazione e approvazione del progetto esecutivo e degli atti di gara". In sintesi: "Due gare d’appalto si sono già concluse – ha evidenziato Barzaglia –, mentre l’ultima gara si concluderà il 16 gennaio. Rispetto all’esecuzione dei tre lotti di asfaltatura si può comunque garantire che i lavori inizieranno non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno".

Damiano Ventura