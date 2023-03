Via Guidone, oggi come 60 anni fa

Come quando fu scattata questa foto, gennaio ‘64, anche oggi in via Guidone il passaggio dei pedoni sul marciapiede lato destro (da via Gardini a piazza Caduti) è a rischio: basta trovare alcune biciclette appoggiate ai muri e avere alle spalle un bus urbano o un’autocorriera che per il passante è consigliato fermarsi e lasciar passare il mezzo anziché scendere dal marciapiede. E un maggiorato pericolo lo corre l’eventuale ciclista che si vede superato dal bus! Non è il massimo, per un centro storico, ma da quando via Guidone è a senso unico (giugno ‘60) la situazione non è cambiata.

A cura di Carlo Raggi