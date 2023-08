Via Lapi a Faenza resiste Tra polvere e case vuote le attività riaprono La sfida con il Lamone

Qualcuno riparte, qualcuno ancora no. E purtroppo non si parla di esodo ferragostano. In via Lapi a Faenza la situazione è infatti la medesima da tre mesi a questa parte. Si tratta di una delle zone più colpite dagli eventi alluvionali, già dal 3 maggio scorso, e non è un caso che qui ci siano ancora i volontari impegnati a sgombrare piani interrati, pian terreni e primi piani. L’alluvione, causata prevalentemente dalla rottura degli argini del Lamone e dalla tracollo del sistema fognario, in via Lapi è ancora un dramma che si manifesta in ogni aiuola o area verde ricoperta di fango, che si respira in ogni marciapiede impolverato, e che si rivive in ogni cumulo di macerie portato via dai camion. Il desolante scenario si rileva anche dagli interni delle case vuote visibili dalla strada.

Non solo nelle unità abitative ma anche nelle attività commerciali. I negozi di vicinato di via Lapi sono infatti tra quelli che in città hanno pagato il tributo più grande, e a distanza di tre mesi le attività aperte si contano ancora sulle dita di una mano. Da Porta Montanara verso via Renaccio tra le altre c’erano l’agenzia immobiliare la cui proprietà è ora delimitata dal nastro rosso, il centro estetico, la pasticceria Pink Panther nel cui dehor hanno trovato sede i volontari impegnati nello sgombero delle abitazioni. Ha riaperto invece il negozio di sementi e accanto Gomma Plastica. Un cartello giallo sulla vetrina di quest’ultima funge da slogan "Due gocce non ci hanno fermato". Eppure Pier Paolo Pasi, che di Gomma Plastica è il titolare, si commuove ancora a ripensare a quei drammatici momenti, evacuazione e sèguito, nonchè alla fatica che ha accompagnato lui, la moglie e gli altri collaboratori fino a rialzare la saracinesca. "Sono aperto dal 1983 - dice Pasi -, e nel 1985 rimanemmo chiusi quasi tutto l’inverno perchè lungo via Lapi erano in corso i lavori sulle fognature. Sono passati 40 anni e ancora oggi quando si alza il livello del fiume ‘la bassa italia’ (così è altrimenti conosciuto quel quartiere, ndr) si allaga". A metà di via Lapi, parte opposta della strada c’è l’edicola di Luca Alvisi, riemersa nei giorni successivi all’alluvione. Anche per lui il ripristino è stato duro, ma è in direttura d’arrivo: "Prevedo di tornare operativo tra fine agosto e inizio settembre - spiega -. Mi manca la verniciatura e poi dovremo ripristinare le scaffalature e posizionare il terminale". Immediatamente dopo l’alluvione chiarì che voleva riaprire quanto prima per dare nuovamente un servizio al quartiere. Questo oggi silenzioso, e ancora visibilmente ferito.

d.v.