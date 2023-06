Via Lapi e dintorni, Enel al lavoro

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, informa che oggi, nell’ambito del piano di ricostruzione degli impianti fortemente danneggiati dall’alluvione, effettuerà un intervento di rifacimento della cabina elettrica di via Lapi a Faenza. I lavori sono inoltre necessari e improrogabili per prevenire guasti incipienti sulla rete elettrica il cui ripristino richiederebbe più tempo. Le operazioni richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, programmato per oggi dalle 10.45 alle 17.30. L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori. Le vie interessate ai lavori sono via Comerio da 3 a 15, 71, da 12 a 14, da 18 a 24, via Calamelli 1, da 5 a 7, 7a, 2p, via Mazzanti da 1 a 5, da 2 a 20, via Bettisi da 23 a 27, 27a, 20, via Lapi da 51 a 67, 2p, 2xp, via Pani da 1 a 5, 2, piazza Ferniani 4.

Per segnalazioni relative al funzionamento del sistema elettrico è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.