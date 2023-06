Via Lapi, "sistemeremo le fognature"

Ha avuto luogo lunedì l’incontro fra la giunta e il comitato che raduna oltre un centinaio di residenti del quartiere che sorge intorno a via Lapi, uno fra i più colpiti dall’alluvione dello scorso 16 maggio. L’incontro è stato per molti aspetti forzatamente interlocutorio: impossibile ora avere risposte circa alcuni dei quesiti posti dai residenti. Non è chiaro ad esempio se a settembre le alte temperature e l’azione dei deumidificatori avranno completamente asciugato le pareti degli edifici alluvionati. Allo stesso modo non è ancora definito quali decisioni verranno prese per quanto riguarda la sospensione delle imposte e delle bollette per gli alluvionati: la decisione finale, fatta eccezione per l’Imu, è in capo ai vari enti preposti. Quel che appare chiaro è che al momento non si sono concretizzate all’orizzonte delle soluzioni-ponte per quanto riguarda l’emergenza abitativa. L’ipotesi messa in campo dal Comune – quella che consente di trasformare per sei mesi degli uffici in abitazioni, attraverso un procedimento burocratico snello – ha avuto una risposta da parte dei proprietari di immobili pressoché inesistente: sono state appena qualche unità le proposte in questo senso arrivate dal Comune. Per l’estate insomma gli alluvionati continueranno a vivere con amici e parenti; solo una piccola parte sembra infatti essere riuscita a procurarsi un appartamento sul mercato. "Occorrono soluzioni provvisorie e dignitose – rivendica il comitato – per tutte quelle famiglie che a settembre o ottobre si troveranno prive di un alloggio". Buio pesto per quanto riguarda il capitolo dei risarcimenti – il comitato ha avanzato una richiesta di risarcimenti per il 100% dei danni – questione su cui tocca al governo pronunciarsi.

Dall’incontro è emersa una finestra temporale più definita per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza del fiume nelle aree urbane: entro settembre dovrebbero essere completati. Il Comune si è poi impegnato a risolvere in via definitiva il problema storico dell’allagamento causato dalle cattive fognature di via Lapi e delle vie limitrofe. Il comitato ha chiesto di inviare tecnici dell’ufficio di Igiene Pubblica dell’Ausl nelle case abbandonate che hanno ancora del fango all’interno, causando potenziali rischi sanitari. Fra i quesiti a cui si è tentato di dare risposta nel corso dell’incontro c’è stato quello riguardante un’eventuale rottura intenzionale degli argini da parte delle autorità, in caso di futuri eventi calamitosi, come avvenuto a Ravenna dove sono stati allagati dei campi per mettere in salvo la città. Ipotesi che il Comune ha descritto come impercorribile a monte di Faenza: impossibile, secondo la giunta, rompere gli argini sulle prime colline senza che le acque comincio a fluire in maniera incontrollata. Tra le richieste avanzate dal comitato vanno segnalate quelle per evitare la ‘fuga’ dal quartiere, come il ripristino della scuola dell’infanzia ‘Il Girasole’ e dei parchi, gli aiuti alle attività commerciali, la pulizia dal fango di aree acquitrinose e insalubri, in modo da riqualificarlo e farlo tornare a ‘vivere’ nel più breve tempo possibile, evitandone così oltretutto la svalutazione. Il comitato ha poi chiesto al Comune di confrontarsi con gli ordini professionali di ingegneri, architetti e geometri al fine di creare un elenco di tecnici disposti, tramite convenzione, ad eseguire le perizie a costi calmierati.

Filippo Donati