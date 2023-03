Via libera dal Vaticano Avviato l’iter di beatificazione di don Giovanni Minzoni

È arrivato in Diocesi il nulla osta dalla Congregazione delle Cause dei santi per il processo di beatificazione di don Giovanni Minzoni. La notizia arriva a cent’anni dall’assassinio del parroco ravennate, avvenuto il 23 agosto 1923 ad Argenta, quando fu aggredito da due squadroni fascisti per la sua opera educativa e testimonianza verso i giovani argentani, morendo poche ore dopo. Don Minzoni fu colpito mortalmente con un bastone da passeggio. Gli imputati furono condannati, ma poi scarcerati per la sopravvenuta amnistia. Tra i motivi per cui è ricordato don Minzoni, che fu parroco di Argenta, ci sono l’attenzione per i giovani e il modo con cui si batté per lo scoutismo, tessendone pubblicamente le lodi in anni in cui era già malvisto dai fascisti (che lo bandirono poi per legge nel 1927) e fondando un gruppo ad Argenta.

Ora parte l‘iter, che avrà come primo appuntamento ufficiale una celebrazione diocesana. A quel punto, don Minzoni potrà essere chiamato ’servo di Dio’, e verrà anche composta una preghiera per la sua beatificazione. L’obiettivo è concludere i primi passaggi quest’anno, nel centenario della morte, forse a settembre. Il postulatore della causa di beatificazione, ovvero colui che si occuperà di tutte le pratiche, è già stato nominato: si tratta di padre Gianni Festa, domenicano, già postulatore generale dell’Ordine dei predicatori. Lo affiancheranno, a livello diocesano, don Rosino Gabbiadini, parroco di San Vitale e vice-postulatore, e don Alberto Brunelli, vicario generale della diocesi. A promuovere la causa di beatificazione sono stati la diocesi di Ravenna-Cervia, l’Agesci (associazione guide e scout cattolici) con il Masci e gli Scout d’Europa e naturalmente la parrocchia di Argenta.

"Un parroco missionario tra i ragazzi e i giovani è un grande esempio per noi oggi – spiega l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni – . Finalmente possiamo partire per un percorso di valorizzazione ecclesiale e di riconoscimento di una vocazione di totale consacrazione a Dio e ai più poveri di quel tempo: i giovani e i piccoli, bisognosi di formazione spirituale, morale, umana".

"La mia oggi è una tripla emozione – spiega Vittorio Pranzini, pedagogista e storico capo scout con incarichi a livello nazionale –. Si parte sul serio, e spero che si possa fare in fretta. Per me don Minzoni è sempre stato ’un mito’, per il suo coraggio, perché fondò gli scout quando già erano perseguitati dal regime fascista. Potrebbe essere il primo scout beato". "Dopo cent’anni, l’operato e il sacrificio di don Minzoni non sono mai stati dimenticati qui ad Argenta – spiega il parroco, don Fulvio Bresciani –. Gli argentani gli hanno sempre mostrato grande affetto. Poterne celebrare il centenario per me è una grande responsabilità".