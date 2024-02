Via Marabina flagellata dai camion del porto. Partita una petizione: "Occorre intervenire"

Crepe, buche, asfalto scivoloso, cordoli distrutti, fango, segnaletica sparita. È il ritratto che i residenti della zona fanno di via Marabina, la strada che collega Ponte Nuovo a Lido di Dante, per la quale hanno raccolto 90 firme con l’obiettivo di ottenere una maggiore manutenzione dell’asfalto della strada, su cui circola anche traffico pesante.

I disagi sono iniziati l’estate scorsa, come spiega Luana Liverani, che vive a Lido di Dante ed è stata la vicepresidente del Comitato cittadino. È tra i promotori più attivi della petizione. "La situazione è disastrosa da quando sono partiti i lavori al porto – dice –, quelli per abbassare il fondale. I camion portano una parte dei fanghi alla cava Bosca e per farlo percorrono 4 chilometri di via Marabina. All’inizio erano pochi, poi man mano sono aumentati e ora sono tantissimi, c’è chi dice che siano centinaia, ma non so se sia vero. Questo ha reso la strada impraticabile. I camion hanno fatto cedere la banchina e il manto stradale, per questo girano in mezzo alla strada, con grossa difficoltà per le auto che arrivano dal lato opposto. La banchina è così pericolosa e scivolosa che due tir sono finiti nel fosso. Tra l’altro perdono il fango per strada: i cartelli e la riga bianca sull’asfalto ne sono coperti, col risultato che con la nebbia di sera non si vede niente. Il pericolo è altissimo". I lavori sulla via Bonifica, tra Porto Fuori e Lido Adriano, hanno ulteriormente complicato la situazione: "Essendo chiusa la strada, tanti per andare da Ravenna a Lido Adriano passano da qui. E quindi il traffico è ulteriormente aumentato, con tutti i pericoli per la circolazione – prosegue Liverani –. Abbiamo paura di come andrà quest’estate, con i turisti, visto che i lavori al porto continueranno fino alla fine dell’anno. La situazione è grave". Per non parlare dei ciclisti, che d’estate sono soliti percorrere via Marabina per arrivare al mare: "Farlo ora sarebbe un suicidio".

I residenti intendono portare le firme al prefetto e chiedergli di intervenire. "Considerato che al momento non ci sono alternative per il raggiungimento della cava Bosca da parte dei convogli – si legge nel testo della petizione – si chiede una maggiore attenzione alla messa in sicurezza della via Marabina con l’attuazione di qualche opera straordinaria inerente la manutenzione della sede stradale e l’installazione di ulteriore segnaletica verticale di pericolo, eventualmente integrata con dispositivi a segnalazione visiva lampeggiante, nel più breve tempo possibile al fine di scongiurare il verificarsi di tragedie ’annunciate’". E inoltre "si richiede un’intensificazione, per quanto possibile, dei controlli stradali – prosegue ancora la petizione – in quanto la circolazione in sovraccarico, nonché nel caso dei mezzi d’opera la circolazione in mancanza delle autorizzazioni necessarie, contribuiscono al deterioramento rapido ed eccessivo della via Marabina".

Sara Servadei