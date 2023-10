Via Masaccio, lavori per la pista ciclopedonale

Una nuova pista ciclopedonale vedrà la luce in via Masaccio. "Nei prossimi giorni è in programma l’allestimento di un cantiere per la realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Masaccio – scrive l’amministrazione comunale di Faenza –. L’intervento ha l’obiettivo di migliorare la connessione ciclabile della zona a nord della città, dalla rotatoria tra via San Silvestro e via Piero della Francesca fino a via Filanda Nuova". L’obiettivo dichiarato è "mettere in sicurezza gli utenti deboli della strada". Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale sul lato sinistro, ottenuto attraverso l’allargamento di tratti di marciapiede già esistenti, affiancati dalla posa di un cordolo, in modo da creare un collegamento il più possibile sicuro. La pista dovrebbe vedere in campo anche una nuova segnaletica orizzontale dedicata.

I lavori rientrano all’interno del progetto legato allo Smart mobility network, implementato in città con il primo intervento attuato nelle scorse settimane in viale Baccarini. La parte nord della città è considerata quella con la viabilità più critica per pedoni e ciclisti, per via dell’intenso traffico automobilistico, caratterizzato anche dalla presenza di molti mezzi pesanti. La creazione di nuove piste ciclabili è finalizzata a tentare di sanare alcuni errori del passato, quale il collocamento della Casa della Salute all’interno del centro commerciale La Filanda, che costringe gli utenti più anziani – non più abituati a usare la macchina – a tentare la sorte avventurandosi in arterie trafficate dalle auto quali il cavalcaferrovia, e appunto via Filanda e via San Silvestro. Basterà la nuova pista ciclabile a mettere in sicurezza quel tipo di utenti? L’impressione è comunque che quella parte di città non sia delle più adatte ad essere convertita alla mobilità leggera. Da domani all’11 novembre (o fino a termine lavori) è stato disposto il senso unico di marcia da via Filanda Nuova verso la rotatoria di via san Silvestro.

