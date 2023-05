Via Massarenti, lavori da domani

Da domani iniziano i lavori di ristrutturazione stradale in via Massarenti a Lugo. I lavori, demolizione e ricostruzione dei marciapiedi, sistemazione delle caditoie e riasfaltatura finale, saranno divisi in due parti. Nella prima si interviene da via Di Vittorio fino alla fine di via Massarenti (lato chiuso). La strada è quindi chiusa e possono accedere solo i pedoni.

Sempre in ambito di viabilità, è attivo il semaforo pedonale a chiamata sull’attraversamento tra via Tomba e via Piratello. Il semaforo darà modo a chi arriva dal vicino canale dei Mulini, in particolare pedoni e bici, di attraversare la strada in sicurezza. Con l’accensione del semaforo si è modificata la viabilità in via Tomba che è diventata a senso unico da via Piratello verso nord. Per l’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori, con il nuovo semaforo si realizza "la messa in sicurezza dell’attraversamento di via Piratello".