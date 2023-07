Via Matteotti, la lunga ’battaglia’ dei cartelli sulla vetrina dei Verdi

Sembra sempre più simile a una telenovela lo scambio di messaggi che avviene tramite la vetrina della sede dei Verdi di via Matteotti. Da mesi, la consigliera della consulta di Lugo Centro, Anna Baraldi, affigge dei cartelli invitando i titolari a pulirla ritenendola poco decorosa. Puntualmente i cartelli vengono subito rimossi. Così la Baraldi ha iniziato a numerarli. Ora siamo arrivati al cartello numero 9. "Di fronte a questa cialtroneria non mi arrendo!" – recita su carta fucsia. "Pulite la vetrina, vergogna!". Il riferimento è all’ottavo cartello, rimosso questa volta a tempo record per evitare di rendere noto il botta e risposta che si era venuto a creare. "Vorrei conoscere chi toglie il cartello senza pulire la vetrina...", ha scritto la Baraldi nell’invito n. 8. La risposta è stata posta in calce. "Il sole e il vento, volpe" – ha aggiunto di seguito, l’anonimo autore. Alla battuta, la Baraldi, ha risposto con un altro cartello, sotto al primo, nel quale ha usato una espressione usata, pare, dal capogruppo Pd, Rossato, in consiglio : "Sono sbattezzata!". Se ne sono accorti in pochi, visto che i cartelli sono spariti in modo fulmineo. A testimoniare la presenza, solo le foto fatte dall’autrice e le tracce dell’adesivo utilizzato.

m.s.