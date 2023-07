Via Mentana si ripopola Dopo tante chiusure presto nuove vetrine "Lì c’è un progetto"

di Roberta Bezzi

Nuova vita per la centrale via Mentana a Ravenna. Nelle prossime settimane sono infatti attese diverse aperture di negozi e attività, in grado di compensare altrettante chiusure verificatesi negli ultimi anni. Malgrado la presenza di diverse botteghe storiche, come la Drogheria S. Domenico, la Stamperia di Pascucci, l’Antica Bottega di Ferramenta, la Casa della plastica e del giocattolo e la fiorista Venturi, altre sono migrate altrove. Per esempio, la gioielleria Cimatti si è spostata nella vicina via Matteotti, mentre la Casa della Carta in via Cairoli. E il ‘risiko’ continua perché al posto della gioielleria Cimatti, nei nuovi locali completamente ristrutturati, entro la fine di luglio arriverà la Conteria Bijoux di Francesca Savini che lascia quindi via Corrado Ricci. "Con un po’ di rammarico lascio quei meravigliosi portici purtroppo da tempo trascurati – racconta Savini –. Ma Ravenna è un po’ così, uno splendido gioiello che le istituzioni non riescono a valorizzare come meriterebbe. Quando ho conosciuto il proprietario dell’immobile di via Mentana, ci siamo subito capiti. Sono rimasta profondamente colpita dal suo progetto di recupero dei locali che ha riportato alla luce i muri originali. Già mi vedo lì dentro con i miei accessori… E con me porterò un po’ di vetro dello storico negozio di Biasoli a cui lascio invece in eredità, per chi verrà, la carta da parati, le cornici dorate e altri accessori". Per l’inaugurazione vera e propria Savini aspetterà settembre, in modo da farla insieme a Dusciana Bravura che – di fronte al suo negozio – aprirà una bottega di mosaico, un’altra ‘perla’ della nuova via Mentana. C’è attesa poi anche per l’apertura, al posto della Casa della Carta, di una pizzeria gourmet e kebab che sarà gestita da Aghzaf Uoadi, un giovane che sta già lavorando molto bene nel suo locale ‘La Plaza. Il grano d’oro’ a Marina di Ravenna. Andrà dunque a rimpinguarsi l’offerta gastronomica della strada che già conta il ristorante ‘Radici. Cucina e Cantina’ e, pochi metri oltre, il nuovo ‘Clarice’, tra le vie Gardini e Guidone, al posto di un’ottica e di uno storico bar, su iniziativa di una coppia di Modena: Beatrice Bezzi, 31 anni, e Riccardo Sighinolfi, 39 anni.

A questo punto mancherebbe all’appello solo l’ex ‘Locanda del Melarancio’, poi diventato ‘Enoteca La Vigna’, da tempo fallita e al centro di una intricata vicenda giudiziaria. Ma i commercianti di via Mentana sono affiatati e pieni di idee, e saprebbero come utilizzarne i locali… "Ci piacerebbe organizzare tanti piccoli eventi – racconta Francesca Savini –, mettendo insieme le nostre specialità: Dusciana il mosaico, Cristina le cioccolate della drogheria o le spezie, Anna i giocattoli… Ognuno di noi ci metteremo del proprio. Dobbiamo imparare a ‘raccontare’ meglio la città che ha un enorme potenzialità. Spesso a fermarci è la burocrazia, ma vorremmo creare una festa dei sapori in primavera, una celebrazione dell’amore tra Dante e Beatrice per San Valentino, merende golose tra cultura e gelato e tante iniziative a misura di famiglia. Se ce lo consentiranno, saremo inarrestabili". Così la vecchia via Mentana, appartata e ricca di storia, potrà essere riscoperta anche dai più giovani.