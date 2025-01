Via Meucci, chiude l’ufficio postale: "Si penalizzano sempre i cittadini"

Gli sportelli dell’ufficio centrale delle Poste di via Meucci chiudono. Da lunedì niente più servizi rivolti al pubblico. È scritto chiaramente nell’avviso affisso sulla porta d’ingresso ed è Poste italiane stessa a confermarlo in una nota. Nonostante il cartello sia lì da alcune settimane, c’è chi lo vede per la prima volta e rimane stupito.

Le nuove modalità per accedere ai servizi postali senza bisogno di recarsi di persona agli sportelli, hanno indotto l’azienda a predisporre una riorganizzazione della rete postale. "Un’esigenza – dice Poste italiane – che nasce dalle mutate abitudini dei cittadini che utilizzano sempre di più servizi e prodotti sui canali digitali tanto che ad oggi sono oltre venti milioni le interazioni giornaliere sui canali online come il sito poste.it e le app aziendali". Questo il motivo della chiusura in via Meucci insomma. Il lavoro finora svolto in quegli sportelli verrà dirottato nell’ufficio postale di via Fiume Abbandonato.

"In particolare, – scrive l’azienda – si evidenzia che l’ufficio postale di via Fiume Abbandonato 88, dotato di ATM h24 sette giorni su sette, dista meno di due chilometri dalla sede di via Meucci prossima alla chiusura". Ma non è tanto la distanza per raggiungere l’altro ufficio a preoccupare gli utenti, quanto la mole di lavoro che, inevitabilmente, aumenterà da lunedì in poi negli uffici di via Fiume Abbandonato. "Queste decisioni – spiega un signore che ieri mattina era in fila in via Meucci – finiscono per penalizzare sempre noi cittadini. Ora in via Fiume Abbandonato ci saranno sempre file lunghissime. Ma non è solo questo, in via Meucci c’è tutto lo spazio per poter parcheggiare, in via Fiume Abbandonato non è possibile e questa chiusura aumenterà anche la confusione e il traffico in quella strada".

L’ufficio di via Fiume Abbandonato è inoltre aperto solo al mattino, quindi per trovare uno sportello attivo anche nel pomeriggio toccherà arrivare fino a piazza Garibaldi.

Gli impiegati degli sportelli di via Meucci verranno trasferiti negli altri uffici del territorio. All’inizio erano cinque, ultimamente erano stati ridotti a tre.

