"Via Molinazza dimenticata. Fondo ghiaiato pieno di buche"

"Via Molinazza è stata dimenticata". Lo scrive Alberto Ferrero coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e capogruppo comunale del partito, in merito alla strada nel territorio di Filetto, "una delle tante frazioni dimenticate, come se appartenessero a un altro comune. Questa strada, lungo la quale abitano diverse famiglie, non solo non è asfaltata, ma il fondo presenta una grande quantità di buche, rendendo il percorrerla difficoltoso e pericoloso soprattutto di notte".

Rincara poi la dose: "Il Comune non effettua nessun tipo di manutenzione e la ghiaia, acquistata dai residenti, non viene neanche rimborsata dall’amministrazione. Sono anni che i residenti chiedono di essere trattati come chiunque altro, quindi avere una strada percorribile e non pericolosa, purtroppo fino a oggi le loro giuste richieste non hanno avuto alcuna risposta da parte dell’amministrazione comunale. Come Fratelli d’Italia presenteremo una interrogazione".