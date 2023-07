Via Molinetto, altri disagi "Vogliamo risposte da Rfi"

Ancora problemi al passaggio a livello di via Molinetto. A farsi portavoce delle continue frustrazioni di abitanti e frequentatori di quella parte di città è ora Viva Ravenna, attraverso il suo capogruppo in consiglio comunale Nicola Grandi.

"Nella serata di domenica 2 luglio alle 19 il passaggio a livello è rimasto chiuso per oltre mezz’ora, congestionando il traffico delle auto in ritorno dal mare e rendendo necessario, per far defluire almeno il traffico motociclistico – l’intervento di un agente della Guardia di Finanza che casualmente si trovava sul posto, a sua volta bloccato con l’auto di servizio".

Come testimoniato dagli automobilisti ormai da tempo, "il problema si era presentato analogo alcuni giorni prima – prosegue Grandi – e cioè giovedì 29 giugno alle 9, al punto che una guidatrice si era spinta a domandarsi se il passaggio a livello non fosse per caso guasto, quando dopo mezz’ora è finalmente transitata una locomotrice. Nel frattempo il traffico si era ormai congestionato sia su via Destra Canale Molinetto che sulla circonvallazione Piazza d’Armi".

La realizzazione del sottopassaggio dovrebbe risolvere i problemi di questo passaggio a livello che divide in due la città: "se ne discute però da troppi anni. Nel marzo 2017 si parlava dell’avvio dei lavori nel 2018, con un’ultima data annunciata per la cantierizzazione nel 2021. Andò allora in scena la raccolta firme dei residenti, preoccupati dalle conseguenze di un cantiere per un sottopassaggio di 153 metri, con una durata dei lavori pari a 25 mesi. L’inizio lavori era previsto per il 2022, ma anche per il 2023 all’orizzonte pare non ci sia nulla". Grandi pone dunque una serie di domande al sindaco De Pascale: "a che punto è il progetto di realizzazione del sottopassaggio di via Molinetto?". Grandi domanda al sindaco di "chiedere a Rete ferroviaria italiana garanzie affinché non si verifichino mai più disservizi come quelli dei giorni scorsi".