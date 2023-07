Via Molo San Filippo penalizzata dal traffico per le crociere

Sono un abitante di Porto Corsini. Vorrei mettervi a conoscenza della preoccupante situazione viaria che si è creata in questi ultimi anni, causa la realizzazione del Terminal Crociere. Oggi purtroppo l’amministrazione comunale non sta adottando nessuna iniziativa per calmierare la situazione anzi hanno adottato unica soluzione di indirizzare tutto il traffico sia leggero che pesante su via Molo San Filippo, dove ci troviamo a subire quotidianamente (le navi al terminal sono giornaliere da maggio a ottobre inoltrato) centinaia di passaggi di pullman, autobotti, tir, taxi, camper, più tutto il traffico del traghetto per Marina. Circa 600.000 auto l’anno, e quello più grave e che nessun mezzo rispetta il limite dei 30 kmh. Qualche suggerimento per via Molo San Filippo, la cui prima parte, all’entrata del paese, è priva sia di marciapiede che di altro ed è estremamente pericolosa: potenziare la segnaletica della velocità a 30 kmh; effettuare seri e costanti controlli sul rispetto di questo limite; realizzare ad esempio aree stradali rialzate in corrispondenza degli incroci come previsto dal Regolamento Viario allegato al Piano Generale del Traffico Urbano vigente.

Queste eo altre misure studiate dall’amministrazione comunale devono essere messe in opera sollecitamente, incidendo sulla regolamentazione della circolazione veicolare o sulla viabilità e provvedendo a rimuovere le condizioni di sistematico costante pericolo per l’incolumità di chi le percorre. Occorre tutelare particolarmente le persone più esposte e indifese, come pedoni e i ciclisti, spesso minori e anziani, nonché quelle con disabilità motorie, considerando tra l’altro che non ci sono apparecchi di telecontrollo per la sicurezza della circolazione su questa strada, solo in parte attrezzata con marciapiede e pista ciclabile.

Andrea Ravegnani