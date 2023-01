Via Montanari sarà ristretta E verranno realizzate delle chicane

Amministrazione comunale e cittadini a confronto per valutare come intervenire nuovamente sulla viabilità nei pressi dello stadio e del mercato ambulante, dopo la creazione di una pista ciclabile in via San Mama, con un nuovo senso di marcia da via Ravegnana a via San Marna. "Il traffico – si legge in una petizione accompagnata da 380 firme, la prima delle quali di Adriano Pasqualone - che prima scorreva verso direttrici esterne (via Berlinguer) o comunque idonee (via Cassino) è ora, aumentato considerevolmente in alcune delle vie limitrofe". Tutto questo "ha trasformato strade nate solo per il transito di residenti, in strade di collegamento per un traffico veloce di non residenti; via Pasi, un tratto di via Lametta e la via Oslavia sono divenute la via principale di collegamento per gli automobilisti provenienti dalla·via Ravegnana -Bassano del Grappa e diretti in via Montanari, Randi e Circonvallazione al Molino e soprattutto nelle ore di punta, è pericoloso percorrere la strada in bicicletta ed accedere alla strada da aree private e viceversa".

La petizione è stata discussa ieri pomeriggio durante una seduta della commissione consiliare che si occupa anche di Lavori pubblici. Maggioranza e opposizione concordano sul fatto che vanno apportati correttivi alle modifiche concepite a suo tempo. La giunta comunale sembra intenzionata a procedere con il restringimento di via Montanari e con alcune chicane per disincentivare l’utilizzo della strada da parte degli automobilisti. I firmatari della proposta alternativa – sostenuta dall’opposizione in Consiglio comunale – ricordano che "tutte le strade citate sono all’interno di una zona 30, cioè un’area della rete stradale urbana dove il limite di velocità è di soli 30 chilometri orari, finalizzato alla sicurezza di ciclisti e pedoni, alla diminuzione delle emissioni inquinanti e della morosità del traffico veicolare. Tutte finalità che ultimamente sono venute meno". Ecco la proposta di modifica della viabilità: via Oslavia e via Col di Lana trasformate in un solo senso·unico da via S. Marna verso via Mario Mon­tanari; via Mario Pasi e via Monte Sabotino trasformate in un solo senso unico da via Mario Montanari verso via S. Marna.

La prima modifica "consentirebbe al traffico proveniente dal Borgo San Rocco e diretto verso via Montanari- viale Randi-circonvallazione al Molino di essere indirizzato verso via Col di Lana senza impegnare il trafficato incrocio di vicolo Plazzi". La·seconda comporterebbe "un alleggerimento del traffico locale nelle strade indicate, con beneficio per la sicurezza dei residenti, deviando anche il traffico verso strade più idonee come via Cassino, a vantaggio anche dei commercianti locali". Entro 30 giorni si pronuncerà l’Ufficio Viabilità.