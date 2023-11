Via Ofanto, parcheggio selvaggio: "Troppe auto a ridosso della curva"

"È scandaloso, se arrivo da via Don Carlo Sala passo per via Foglia". Così parla una cittadina ravennate, residente in via Ofanto. Sono sempre di più le lamentele e i timori riguardo al rischio di curvare in fondo all’incrocio di via Ofanto. Le auto parcheggiano a ridosso della curva, intralciando la visibilità dei conducenti che temono un tamponamento improvviso. I limiti di velocità spesso non vengono rispettati e il pericolo di incorrere in incidenti è alto. "Ogni cittadino dovrebbe avere il senso civico di lasciare libera la strada", denuncia una residente. Probabilmente l’alto numero di macchine nel vicolo è dovuto alla quantità di palazzine che, a differenza del resto della via, prevalgono sulle case singole. I residenti non hanno abbastanza garage e questo li porta a lasciare i veicoli in strada.

"Si tratta di senso civico: se io ho bisogno di lasciare l’auto fuori, almeno faccio attenzione che questa non vada a intralciare il cancello e il marciapiede dove passano i pedoni e le carrozzine. Se lo spazio non è sufficiente cerco un parcheggio più distante rispetto alla mia abitazione, ma sicuramente non la posteggio a ridosso delle curve dove rendo difficili le manovre e impedisco la visibilità di chi guida", puntualizza la vicina. A più persone, infatti, è capitato di dover fare retromarcia incorrendo nel timore di andare a sbattere con le auto.

Questo disagio negli anni è risultato essere sempre più frequente e i timori di transitare in questa strada sono aumentati in modo considerevole. Il problema ora andrebbe affrontato e un’ipotetica soluzione potrebbe essere quella di creare un parcheggio nella zona verde, presente in fondo alla via o nel parco Cesarea poco distante.

Secondo il codice della strada, tra l’altro, è vietato parcheggiare a ridosso di un incrocio. A tal proposito i residenti chiedono più controlli. È comprensibile che in uno spazio così ridotto, come il fondo di via Ofanto, le famiglie residenti nelle numerose palazzine fatichino a trovare un luogo appropriato per le loro auto e che, per comodità, posteggino di fronte alla loro abitazione.

Tuttavia, questo fenomeno negli anni è divenuto via via più diffuso, tanto si dovrebbe intervenire al più presto. Anche perché questo disagio comporta una pericolosità elevata, con le auto che rischiano di urtarsi tra loro a causa della scarsa visibilità. E alcuni automobilisti cercano un percorso alternativo pur di evitare di passare per il vicolo.

Margherita Tonini