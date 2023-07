Via Paurosa, spari da un’auto: indagini in corso

Pomeriggio ad alta tensione ieri in via Paurosa a Lugo. Intorno alle 18.30 un’auto scura è arrivata a tutta velocità fino all’incrocio con via Bolis e, una volta lì, dall’interno della vettura sono stati esplosi quattro colpi d’arma da fuoco. Poi l’auto ha ripreso la propria corsa in direzione del parco Golfera. I residenti della zona, spaventatissimi, sono usciti dalle loro abitazioni mentre sul posto sono arrivati i carabinieri che si sono occupati dei rilievi dopo aver chiuso via Paurosa per circa due ore. I militari hanno prelevato i bossoli per un’analisi approfondita e sentito i residenti sull’inquietante episodio su cui sono in corso indagini. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi: dall’avvertimento alla semplice bravata.