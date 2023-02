Via Piratello, lavori al via Pedoni e ciclisti al sicuro

"Si tratta di un intervento utile a tutelare l’utenza debole, mettendo in sicurezza l’attraversamento per i ciclisti che si spostano sulle nostre strade e i per i tanti pedoni che passeggiano lungo il Canale dei Mulini". Così l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lugo, Veronica Valmori, commenta l’imminente avvio dei lavori per la realizzazione, a Lugo, del nuovo attraversamento pedonale semaforizzato tra via Piratello e via Tomba. L’intervento, che avrà inizio domani e che salvo imprevisti si protrarrà per un paio di mesi, comporta un investimento pari a 55mila euro. Cifra che rientra nei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali per il 2022.

Nel dettaglio, sarà realizzato un attraversamento pedonale luminoso con un impianto semaforico ‘a chiamata’, grazie al quale pedoni e ciclisti potranno attraversare in sicurezza la carreggiata all’incrocio tra via Piratello, via Tomba e via Canale Inferiore sinistra. Un impianto, è bene precisare, che non sorgerà nell’esatto punto in cui è situato l’attuale attraversamento pedonale in cui sono presenti le sole ‘zebre’, ma alcuni metri più a ovest, circa a metà strada tra l’incrocio della trafficata arteria (via Piratello, ndr) con via Tomba e quello con via Canale Inferiore Sinistra. Come detto, l’avvio dei lavori è fissato per domani. Per un periodo che oscilla tra i trenta ed i quaranta giorni si procederà alla chiusura del breve tratto di via Tomba da via Piratello al primo ingresso carraio sul lato ovest. A conclusione degli interventi, il tratto di via Tomba compreso tra via Piratello e via Rambelli diventerà a senso unico di marcia con accesso da via Piratello. Il doppio senso di marcia sarà possibile solo per i residenti nel tratto da via Rambelli al parcheggio situato a est di via Tomba.

Ad accogliere con comprensibile soddisfazione la notizia del nuovo attraversamento semaforico sono stati pedoni e ciclisti, molti dei quali durante l’arco dell’anno e in particolare con l’arrivo della bella stagione, da via Tomba ma soprattutto da via Canale Inferiore Sinistra (strada che costeggia il Canale dei Mulini), hanno la possibilità di raggiungere, attraverso un viottolo il cui accesso è interdetto alle auto, viale Dè Brozzi, oppure di recarsi al suggestivo parco del Loto da un ingresso situato sul retro. Utenti che tra un paio di mesi potranno quindi attraversare in maggiore sicurezza la trafficata via Piratello, in un particolare tratto che negli anni è risultato teatro di un numero davvero elevato di incidenti.

Luigi Scardovi