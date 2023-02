Via Ponte Marino, chiude un’altra attività La Bottega di Felice si sposta in via Matteucci

Su quattordici attività commerciali presenti in via Ponte Marino, sette hanno già chiuso, lo faranno a breve o si trasferiscono. Gli ultimi a lasciare dopo dodici anni la strada saranno Roberto Greco e la moglie Giordana Zeru, titolari de La Bottega di Felice. Nel 2019 avevano deciso di ‘raddoppiare’, aprendo un altro ristorante, questa volta di pesce, in via Pellegrino Matteucci, a poche decine di metri dal primo. Ora chiuderanno l’attività di via Ponte Marino per trasferirla in via Matteucci. "Trasferiremo anche la bottega con la vendita dei prodotti freschi – spiega Roberto Greco – quindi servirà giusto il tempo necessario di effettuare qualche piccolo lavoro, poi saremo pronti. In via Matteucci siamo proprietari dei muri, mentre in via Ponte Marino paghiamo l’affitto. A novembre dopo dodici anni scade l’affitto, abbiamo provato a trovare un accordo con la proprietà per continuare, ma non è stato possibile. Siamo dispiaciuti di lasciare via Ponte Marino, ma siamo anche contenti di questa nuova avventura". Greco ricorda l’apertura dell’ultimo locale a pochi mesi dallo scoppio della pandemia, poi finalmente il ritorno ad una sorta di normalità per piombare in un nuovo incubo con lo scoppio della guerra in Ucraina, e i conseguenti aumenti insostenibili di utenze e materie prime. "Abbiamo fatto una scelta di serenità e intelligenza" conclude Roberto Greco.

Ma non è l’unico ad averla fatta: a breve chiuderà il negozio di abbigliamento Cloverfield, all’angolo tra via Salara e via Ponte Marino, sulle cui vetrine campeggia un grosso cartello che informa dell’imminente fine dell’attività, mentre ha già chiuso più di un negozio di abbigliamento da entrambi i lati della strada, poi quello di scampoli e di oggettistica. Rimangono a questo punto, a parte qualche eccezione, ristoranti e bar che hanno trasformato l’area in una delle più animate e frequentate del centro, soprattutto nelle ore serali. Insomma il cosiddetto ’quadrilatero del gusto’ continua a guidare la movida cittadina, ma non sembra funzionare al meglio per le attività commerciali.