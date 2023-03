Via Portone? Un museo

Inaugura stamattina alle 11 alla galleria del Dis-ORDINE in via D’Azeglio 42 a Ravenna la mostra dedicata al progetto ‘Via Portone museo a cielo aperto per Ravenna capitale del mosaico’. Si tratta di un percorso multidisciplinare a classi aperte che genererà una proposta di allestimento, installazione di opere in mosaico, posizionamento di fioriere, adeguamento illuminazione per valorizzare opere e strada, regolazione del traffico non residente, Ztl, organizzazione di eventi e visite guidate in italiano e in inglese.

Il progetto, presentato nell’ottobre scorso alla Rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo 2022, in collaborazione con le scuole d’arte di Ravenna, il liceo artistico Nervi-Severini e l’Accademia di Belle Arti, prevede il coinvolgimento dei due Indirizzi fondanti del liceo ravennate, architettura e mosaico, che attraverso le dinamiche dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, si sono attivati con i compiti rispettivamente di ricerca, installazione, arredo urbano, rilievo architettonico. Fondamentale il supporto dei docenti Enrico Roda ed Elena Pagani. Traduzione dei testi e didascalie in inglese con le docenti Nicoletta Gobbi e Maria Rita Servadei e il supporto informatico del professor Annibale Reali.

Apertura da domani a sabato 22 aprile: orari dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13, venerdì dalle 15 alle 18