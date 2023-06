Via Ravegnana, da lunedì lavori per la ciclabile

Partiranno lunedì i lavori per realizzare la pista ciclo-pedonale all’interno della contro-strada di via Ravegnana, nel tratto davanti l’istituto scolastico San Rocco a Faenza. Si tratta di un intervento deciso da tempo e che rientra nella progettazione di aree nei pressi delle scuole così da non creare la commistione tra le auto e gli utenti deboli della strada. Con il progetto, che rientra nel programma di promozione della mobilità sostenibile nei tragitti casa-scuola e casa-lavoro, si vuol realizzare un nuovo tratto di percorso ciclo-pedonale che si andrà a collegare al tratto già esistente. Il nuovo tratto si collegherà alla pista già presente che arriva fino a poco prima della farmacia, mettendo in sicurezza un percorso fino al sottopasso pedonale, per un totale di quasi 150 metri. Dalle 7 di lunedì 26 giugno i lavori prenderanno il via e si protrarranno fino al 26 luglio. Per poter svolgere l’intervento, che comprende anche la realizzazione del nuovo manto stradale, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. Da lunedì 26 giugno al 26 luglio è disposto il divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi antistanti il campo sportivo, la farmacia e negli stalli della contro-strada di via Ravegnana. Sempre da lunedì 26 giugno fino al 26 luglio, divieto di transito dal civico 69 al civico 75. Infine, nello stesso periodo, l’accesso alla farmacia, agli ambulatori e alla scuola d’infanzia Stella Polare sarà consentito solo dall’ingresso lato Ravenna. L’accesso al plesso scolastico e al campo sportivo è assicurato dall’ingresso di Via Granarolo. Le modifiche alla viabilità saranno segnalate sul posto attraverso la segnaletica temporanea di cantiere. La crono-tabella dei lavori potrebbe subire variazioni in caso di maltempo.