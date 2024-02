"Via Reale incrocio con via Canala, una rotonda darebbe più sicurezza"

Nicola Tritto, coordinatore comunale di Forza Italia

Ravenna, solleva il problema di sicurezza del traffico fra la la via Reale e l’incrocio con via Canala: "Una via di competenza provinciale – sottolinea Tritto – , un incrocio pericoloso, troppe volte teatro di incidenti spesso gravi. Si chiede ancora una volta, all’Amministrazione Comunale, la messa in sicurezza del punto in oggetto, chiediamo una verifica immediata, di prendere atto della pericolosità e di conseguenza una soluzione in grado di garantire sicurezza e tranquillità in un tratto di strada ad alta densità di traffico. A nostro parere una rotonda potrebbe risolvere il problema, obbligando i mezzi che percorrono la Reale ad avere una velocità moderata, sopratutto da chi proviene dalla Strada Statale 16., quindi una distribuzione del traffico più ordinato e sicuro".