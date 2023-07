Manutenzione straordinaria per via Roncona, stanziati 140mila euro. Nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza del territorio per ridurre il dissesto idrogeologico, dopo la terribile esperienza delle alluvioni di maggio, l’amministrazione, come si legge sul sito del Comune, ha, approvato un progetto per la manutenzione straordinaria di via Roncona, traversa di via San Mamante, in località Oriolo dei Fichi, strada particolarmente disconnessa e in forte pendenza che necessitava da tempo di una profonda manutenzione. Le lavorazioni che verranno realizzate sulla strada sono la pulizia delle ramaglie al lato della strada, la frantumazione del fondo stradale (quello ancora presente) per una profondità di circa 25 centimetri e la stesura del legante per la creazione del massetto che servirà poi da fondo alla pavimentazione stradale da realizzare. Lungo la carreggiata verranno poi realizzate delle canalette di scolo trasversali per impedire il dilavamento del materiale inerte superficiale in caso di piogge e la risagomatura dei fossi laterali per regolare la regimazione delle acque.

La spesa complessiva per l’intervento ammonta a 140mila euro, finanziabile attraverso un contributo del Ministero.