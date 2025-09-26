Via S. Alberto pericolosa: "Basta incidenti mortali. Bisogna inserire dissuasori di velocità"

‘Introdurre dei rallentatori di velocità sulla strada provinciale S. Alberto omicida’. Il titolo della petizione, terminata nel marzo scorso con oltre quattrocento firme raccolte tra residenti e lavoratori della zona, lascia poco spazio alle interpretazioni. E finalmente oggi pomeriggio alle 15.30 sarà discussa in municipio, nella sala del consiglio, durante la riunione della commissione ‘Mobilità e viabilità’, presieduta dal consigliere Igor Gallonetto. Tra gli altri, sarà presente naturalmente la promotrice Raffaella Randi, vicepresidente del Consiglio territoriale di Sant’Alberto e vicepresidente di Lista per Ravenna, che sottolinea come la parola ‘omicida’ non sia stata inserita a caso nel titolo della petizione perché in quella strada "sono morte delle persone". Tra queste ricorda il 58enne "Antonio Mazzetti, gestore della Trattoria San Romualdo", che perse la vita il 13 ottobre scorso in un incidente in moto in via Sant’Alberto all’altezza dell’incrocio con via Carlina, a San Romualdo, dove si scontrò con un mezzo agricolo. Il giorno prima, in un altro incidente stradale in via Sant’Alberto, all’altezza dell’incrocio con via Alberete nel territorio di Sant’Antonio, morì il 41enne operaio Marco Capozza.

"Quella è una strada dritta, con un paio di curve, che frega; è terrificante per gli incidenti che ci sono stati – afferma Randi –. Non solo: è piena di fermate dell’autobus, che viene utilizzato dai ragazzini in età scolare, ma non ci sono piazzole per le attese né tantomeno pensiline. I ragazzini così sono sul guardrail". Scene che la vicepresidente del Comitato cittadino vede da anni: "Vivo a Sant’Alberto da 15 anni e lavoro lì da 13. Posso dire che da almeno quindici anni la strada che attraversa il paese è dimenticata da Dio ed è ora che si intervenga".

Da qui l’iniziativa della petizione in cui residenti e lavoratori chiedono rallentatori di velocità, "dissuasori, non trasversali che non si possono mettere, ma sonori e luminosi" spiega Randi. "Si potrebbero mettere anche delle rotatorie – propone – e sarebbe anche utile realizzare una ciclabile nel tratto da Ravenna a Sant’Alberto. Si potrebbe partire anche da una riasfaltatura: ci sono alcuni tratti particolarmente dissestati. Ma io e gli altri firmatari non vogliamo sostituirci ai tecnici. Penso che compito dei cittadini sia presentare un problema, poi loro decideranno come intervenire". Fatto sta che, come ribadisce la vicepresidente del Consiglio territoriale di Sant’Alberto e vicepresidente di Lista per Ravenna, bisogna intervenire al più presto.

"In commissione – conclude Randi – mi auguro di vedere persone che comprendano che è necessario intervenire per la salute pubblica (la petizione suggerisce la presenza del consigliere provinciale delegato alle strade, Luca Della Godenza, e/o il dirigente capo dello stesso settore, ingegner Paolo Nobili, ndr), tecnici pronti a darci risposte efficaci, basta con le promesse".

Milena Montefiori