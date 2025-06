Via S. Pier Damiano. Cena per l’arrivo dell’estate

Sabato 14 giugno in via San Pier Damiano a Faenza si festeggia l’arrivo dell’estate. L’appuntamento è a partire dalle 18.30 in poi per la ‘cena del vicolo’.

L’organizzazione della serata prevede che ognuno porti qualcosa da condividere per una cena a base di piadina, affettati, formaggi e buon vino, come si legge nell’invito che sta girando in questi giorni sui social network e di porta in porta tra le abitazioni della via manfreda. La festa si terrà in strada, all’altezza del numero civico 30 (per i meno giovani, la casa dell’Albertina).

è gradita conferma di partecipazione, contattando le organizzatrici: Valeria 339.3123350, Teresa 338.7601731 o Cristina 377.2205518.