Via Stradone cambia volto. Un maxi cantiere da 2 milioni

Nuove palazzine con appartamenti, un nuovo parco con tanto di laghetti, una Casa della salute da 5.000 metri quadrati con annesso ospedale di comunità da 20 posti letto. E un mega supermercato nuovo, con una strada più larga servita da una ciclabile e due rotonde. Negli ultimi anni la cosidetta zona Poggi, nella periferia sud-est della città, sta cambiando volto sempre più rapidamente. E nei prossimi mesi, probabilmente la prossima estate, partiranno così anche i lavori per riqualificare via Stradone nel tratto che va da via Canale Molinetto alla rotonda Germania, collocata all’incrocio con viale Europa.

Si tratta di lavori compensativi legati allo sviluppo del cosiddetto ’comparto R30’, in cui saranno presenti edifici residenziali, aree verdi e un grande supermercato Conad già denominato ’Antica Milizia’: un maxi punto vendita da 2.500 metri quadrati a cui si sommerà un’altra superficie della stessa grandezza che sarà dedicata ad altre tipologie di merce. E infatti, visto il maxi investimento, a portare avanti i lavori per allargare via Stradone è proprio il gruppo Cia commercianti indipendenti associati, che gestisce la catena dei supermercati. Il cantiere per allargare la strada costerà quasi 2 milioni di euro (per la precisione 1 milione e 903mila euro), che serviranno anche a creare una pista ciclopedonale e a creare una delle due rotonde previste nel progetto, quella all’incrocio con via Secondo Casadei, oltre a un ponte carrabile per ciclisti e pedoni sopra allo scolo Lama.

Del progetto si parla dal 2020, ma ulteriori aggiornamenti inseriti e ritenuti necessari hanno portato slittamenti nei tempi, allungatisi fino ad arrivare a quest’anno. "Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la funzionalità del tracciato di via Stradone e nel contempo incrementarne il livello di sicurezza – si legge nel documento con cui il Comune riporta la conclusione positiva della conferenza di servizi relativa al cantiere –. Lungo il tracciato di via Stradone sono previste due nuove rotatorie: la prima in corrispondenza dell’intersezione via Levi/via Casadei da realizzare con il presente intervento e la seconda posta all’intersezione con via Antica Milizia che sarà realizzata da altro soggetto attuatore". Si passa quindi a descrivere nel dettaglio la nuova via Stradone, così come si presenterà dopo i lavori, divisa in tre tratti. Il primo, di 160 metri, andrà da via Canale Molinetto alla nuova rotonda su via Casadei/via Levi, il secondo di 140 metri da lì fino alla nuova rotonda con via Antica Milizia e il terzo dalla nuova rotonda su via Antica Milizia a viale Europa, lungo 375 metri. E l’intervento prevede anche "attraversamenti pedonali, fermate bus, piazzole per cassonetti, marciapiede fronte lotti esistenti a sud di via Antica Milizia, riasfaltatura della strada, rifacimento della segnaletica, interramento della linea aerea Enel, reti fognarie".

Il grande progetto per il comparto R30, in un’area finora incolta tra via Stradone, via Antica Milizia, via Omodeo e via Levi, si colloca accanto alle nuove urbanizzazioni realizzate negli ultimi anni nella zona, con l’espansione di un nuovo grande quartiere residenziale alle porte della città.

Sara Servadei